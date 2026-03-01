Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с убийством Хаменеи

«Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права», — говорится в телеграмме главы государства.

Он подчеркнул, что в России аятолла Хаменеи останется в памяти как выдающийся государственный деятель, который внес значительный личный вклад в укрепление и развитие дружественных отношений между РФ и Ираном, подняв их до уровня стратегического партнерства.

Российский лидер попросил передать слова искренного сочувствия и поддержки родным, близким, правительству и всему народу Ирана в связи с постигшей утратой.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Затем Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены военные базы США.

В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В республике объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю. На Ближнем Востоке вспыхнули массовые демонстрации после авиаударов, нанесенных США и Израилем по Ирану.

