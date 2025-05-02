Рубио: США не оставят попыток урегулировать конфликт на Украине

«Мы не откажемся от этого в том смысле, что не откажемся от помощи, если сможем ее оказать», — пояснил Рубио в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, также может настать тот момент, когда глава государства Дональд Трамп решит, сколько времени высокопоставленные чиновники могут посвящать этому вопросу.

Как уточнил госсекретарь, Вашингтон знает о позициях Москвы и Киева по данному вопросу, и они еще сильно различаются. Принимать решение о шагах в этом вопросе будет президент США.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила о принципиальном изменении позиции Штатов, которые не будут выступать посредником между РФ и Украиной.