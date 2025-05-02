Вашингтон призывал Москву и Киев к прямым переговорам,

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США отказались от посредничества между Россией и Украиной

Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила о принципиальном изменении позиции США, которые не будет выступать посредником между Россией и Украиной, сообщает РБК .

«Американская сторона прекращает выполнение посреднических функций в переговорном процессе между Россией и Украиной. Отныне этот диалог должны вести непосредственно стороны конфликта», — указал американский чиновник.

Суть изменений в полном отказе от организации переговорных площадок при сохранении политической поддержки мирному урегулированию. Вашингтон потребовал конкретных и чётко сформулированных предложений от обеих сторон.

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс установил 100-дневный переходный период для подготовки полноценных прямых переговоров, подчеркнув наличие предварительных мирных инициатив как со стороны Москвы, так и со стороны Киева.