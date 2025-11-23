Рубио: США хотят согласовать план по Украине как можно быстрее
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты хотят как можно быстрее согласовать план по урегулированию украинского конфликта, сообщает РИА Новости.
Ранее американский президент Дональд Трамп подчеркивал, что предложенный США план по разрешению кризиса в Украине не является окончательным вариантом для украинской стороны. В переговорном процессе задействованы: от США — госсекретарь Марко Рубио, специальный представитель президента Стивен Уиткофф и министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл, от Украины — глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, от европейских стран — советники по национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатан Пауэлл, Эммануэль Бонн и Гюнтер Зауттер соответственно.
22 ноября лидеры стран ЕС выразили несогласие с рядом пунктов, настаивая на необходимости внесения изменений. Газета Bild, ссылаясь на свои источники, сообщала о серьезной обеспокоенности правительства Германии американской инициативой и о начале работы над дипломатическими мерами противодействия. Согласно информации, просочившейся в западные СМИ, план предусматривает признание суверенитета России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых Украине придется отказаться. Взамен Киев получит гарантии безопасности от США и Европы. На территориях, откуда будут выведены украинские войска, планируется создание демилитаризованной зоны.
