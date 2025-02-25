Рубио: США хотели бы обсудить с Россией затронутые американские компании

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что при урегулировании украинского конфликта Соединенные Штаты хотели бы обсудить с РФ не только замороженные активы, а также и затронутые американские компании, пишет РИА Новости .

По его словам, должно последовать «обсуждение не только российских активов, которые были заморожены европейцами или США или кем-то еще, но и американских компаний, которые пострадали».

При этом он добавил, что обсуждение этого вопроса еще не стоит на повестке, так как сначала нужно урегулировать сам конфликт.

Ранее в Госдепе США заявили, что предметом новых переговоров между РФ и США станут условия, которые Москва должна выполнить, чтобы украинский конфликт завершился как можно скорее. По словам Рубио, на этих переговорах должны присутствовать «правильные люди».