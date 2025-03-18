Рубио: разговор Трампа и Путина позволит продвинуться в переговорах по Украине

Предстоящий диалог президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина позволит продвинуться в украинском урегулировании, заявил госсекретарь Марко Рубио, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Fox.

«Мы узнаем больше после того, как президент Трамп поговорит с Путиным, надеюсь, ситуация улучшится», — отметил он.

Разговор Трампа и президента РФ Владимира Путина должен состояться 18 марта.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп применит рычаги давления на РФ, если его диалог с российским лидером не сложится. До этого республиканец заявлял, что они связаны с финансами.