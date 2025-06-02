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Рубио повторил Лаврову призыв Трампа к прямым переговорам по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым повторил призыв президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к продолжению прямых переговоров Москвы и Киева для достижения мира, заявили в Госдепартаменте, сообщает РИА Новости .

«Госсекретарь Рубио повторил призыв президента Трампа к продолжению прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения прочного мира», — заявили в Госдепе.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова представить украинским переговорщикам меморандум по урегулированию текущего конфликта между Россией и Украиной. Россия предложила Украине провести в Стамбуле второй раунд возобновившихся прямых переговоров 2 июня.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что выйдет из процесса мирного урегулирования украинского конфликта, если Киев не согласится на второй раунд переговоров, который Россия предлагает провести в Стамбуле 2 июня.