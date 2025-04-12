сегодня в 09:05

Рубио поддержал в соцсети Уиткоффа после встречи с Путиным

Госсекретарь США Марко Рубио сделал репост положительного комментария о работе спецпосланника президента Дональда Трампа Стивена Уиткоффа после его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Lenta.ru .

Марко Рубио сделал репост комментария политической активистки США Лоры Лумер в соцсети Х.

«Люди любят атаковать Уиткоффа, но он сделал больше для продвижения переговоров о мире и освобождения заложников, чем любой из его критиков-бюрократов», — подчеркнула активистка.

Вместе с репостом Рубио написал комментарий на это высказывание: «100 процентов».

Ранее Путин провел переговоры с Уиткоффом в Санкт-Петербурге на тему урегулирования украинского конфликта. Встреча пролилась более 4 часов.