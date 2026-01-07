Рубио планирует встретиться с властями Дании по вопросу Гренландии

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что планирует провести встречу с представителями датского правительства на предстоящей неделе, чтобы обсудить вопросы, касающиеся Гренландии, пишет РИА Новости .

Журналистам глава американского внешнеполитического ведомства сообщил, что проведет встречу с представителями Дании на неделе с 12 по 18 января, но точной даты, когда состоятся эти переговоры, не уточнил.

По словам Рубио, на предстоящих переговорах будут обсуждаться вопросы Гренландии. Так госсекретарь США объяснил причины, по которым администрация не принимает предложение Копенгагена о переговорах по Гренландии, а также о готовности США отказаться от возможности военного вмешательства.

Ранее сообщалось, что Гренландия готова принять на своей территории американских военных. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

