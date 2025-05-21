Рубио отказался выступать с оскорблениями в адрес Владимира Путина

Американский госсекретарь Марко Рубио отказался выступать с оскорблениями в адрес главы российского государства Владимира Путина на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса, сообщает ТАСС .

Конгрессмен от Демократической партии Билл Китинг неоднократно пытался убедить Рубио назвать российского лидера «военным преступником».

«Ответ заключается в том, что военные преступления (в ходе украинского конфликта - ред.) имели место, в этом нет сомнений, но у нас будет время и место для того, чтобы установить, кто несет за них ответственность», — ответил врио помощника президента США по нацбезопасности.

Госсекретарь добавил, что в настоящее время перед ним стоит задача завершить российско-украинский конфликт, а для мирного урегулирования необходимо вести диалог с Путиным.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская сторона находится в ожидании российских условий, которые нужны для прекращения огня в украинском конфликте.