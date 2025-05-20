Рубио заявил, что США ждет условия прекращения огня от России

Американская сторона находится в ожидании российских условий, которые нужны для прекращения огня в украинском конфликте. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет РИА Новости .

«Насколько мы понимаем, россияне готовят перечень условий, при которых они были бы готовы к прекращению огня, что откроет путь к более широким переговорам. Мы ждем этих условий. У нас появится более четкое понимание расчетов (президента РФ Владимира — ред.) Путина, как только мы их получим», — заявил Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что для Вашингтона важно, чтобы между Москвой и Киевом установился долгосрочный мир. Для этого стороны должны заключить такое соглашение, при котором смогут поддерживать мир в длительной перспективе и не возобновят конфликт через несколько месяцев после его завершения.

Ранее первый раунд возобновившихся мирных переговоров между РФ и Украиной состоялся в Стамбуле 16 мая. Во время этой встречи делегации договорились обменяться пленными по формуле «1000 на 1000», а также подготовить подробные планы прекращения огня в текущем конфликте, которые в дальнейшем будут обсуждаться.