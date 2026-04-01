Рубио: операция США против Ирана вышла на финишную прямую
Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что операция США против Ирана вышла на финишную прямую, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.
«Я думаю, мы очень близки к достижению наших целей. Я не хочу указывать точные сроки, но мы можем увидеть финишную черту», — отметил он.
При этом Рубио отметил, операцию против Ирана США закончат «не сегодня и не завтра».
Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал американские базы на Ближнем Востоке и Тель-Авив. Боевые действия в регионе продолжаются.
Ранее иранские авиационные власти продлили запрет на полеты в своем воздушном пространстве еще на неделю. Теперь он действителен до 5 апреля.
