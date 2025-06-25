Рубио: окно для переговоров с РФ захлопнется при введении новых санкций США

Соединенные Штаты потеряют возможность вести диалог с РФ, если введут против страны новые санкции. Как только это произойдет, то окно для переговоров с Москвой будет закрыто, рассказал в интервью газете Politico госсекретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает ТАСС .

Если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп введет санкции, это будет признанием, что в ближайшее время переговоров по этому вопросу не произойдет. Тем не менее, Москва и Вашингтон будут взаимодействовать и дальше, отметил госсекретарь США.

«Если у нас есть возможность изменить ситуацию и усадить их (стороны — ред.) за стол переговоров, мы ею воспользуемся», — сказал Рубио.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков говорил, что следующий раунд консультаций между РФ и США по уменьшению напряженности может пройти в ближайшее время. Стороны согласовывают детали встречи.