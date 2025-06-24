Россия и США готовятся к новым переговорам о «раздражителях»

Третий раунд российско-американских консультаций по снижению напряженности может состояться в ближайшее время, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью «Известиям» .

Дипломат подтвердил, что стороны ведут работу по согласованию даты и места встречи, при этом Вашингтон, по его словам, также заинтересован в продолжении диалога.

Рябков отметил уже достигнутый прогресс в решении практических вопросов: нормализации визового режима, возобновлении делегационных обменов и урегулировании проблем с финансовым обслуживанием дипломатических представительств. Однако эти успехи, по оценке замминистра, представляют собой лишь «вершину айсберга» в сложном процессе восстановления двусторонних отношений.

Особое внимание в интервью было уделено контрасту с периодом администрации экс-президента США Джо Байдена, когда российско-американские связи переживали глубокий кризис.

«Хотя мы сделали значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими годами, этого явно недостаточно для подлинной нормализации отношений», — подчеркнул Рябков.

Перспективы дальнейшего диалога остаются неопределенными, поскольку сторонам предстоит обсудить более сложные вопросы, включая проблемы стратегической стабильности и региональной безопасности. Как отметил замглавы МИД, Москва готова к этой работе, но ожидает от Вашингтона равной заинтересованности в поиске взаимоприемлемых решений.