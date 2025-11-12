Рубио обсудил стабильность в регионе с главами МИД Турции и Сирии
Госсекретарь США Марко Рубио встретился с главами МИД Турции и Сирии Хаканом Фиданом и Асадом Хасаном Шейбани, сообщает РИА Новости.
«Госсекретарь Марко Рубио встретился с министрами иностранных дел Сирии и Турции», — говорится в сообщении.
Стороны обсудили возможности по укреплению стабильности в регионе, в том числе присоединение Сирии к антитеррористической коалиции.
Ранее Совет Безопасности ООН утвердил резолюцию о временном снятии ограничительных мер с сирийского президента Ахмеда аш-Шараа.