Рубио обсудил стабильность в регионе с главами МИД Турции и Сирии

Госсекретарь США Марко Рубио встретился с главами МИД Турции и Сирии Хаканом Фиданом и Асадом Хасаном Шейбани, сообщает РИА Новости .

«Госсекретарь Марко Рубио встретился с министрами иностранных дел Сирии и Турции», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили возможности по укреплению стабильности в регионе, в том числе присоединение Сирии к антитеррористической коалиции.

Ранее Совет Безопасности ООН утвердил резолюцию о временном снятии ограничительных мер с сирийского президента Ахмеда аш-Шараа.