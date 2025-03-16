Рубио и Лавров провели телефонный разговор

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В сообщении американского Госдепа говорится о том, что Рубио проинформировал Лаврова о начале операции Соединенных Штатов Америки, направленной против хуситов в Йемене.

По мнению американской стороны, осуществляемые нападения хуситов на военные и торговые корабли в Красном море недопустимы.

Кроме того, стороны обсудили свои дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению связей между США и Россией.

Ранее США объявили о проведении военной операции против хуситов в Йемене для защиты американских интересов в регионе и обеспечении безопасности морской торговли.