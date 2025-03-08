Рубио и глава МИД Украины провели телефонные переговоры

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Рубио в разговоре с главой МИД Украины Андреем Сибигой подчеркнул необходимость всем сторонам конфликта сделать шаги навстречу устойчивому миру.

«Президент Трамп решительно настроен положить конец этой войне как можно скорее, все стороны должны сделать шаги для обеспечения устойчивого мира», — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал «уйти из Украины», если Киев не приступит к мирным переговорам для окончания конфликта с Россией.