Российского подростка внесли в базу «Миротворца» из-за Артека

Российская 14-летняя актриса Екатерина Темнова из попала в базу «Миротворца» из-за съемок в ролике Артека, сообщает РИА Новости .

Причиной внесения на портал стали «поддержка российской агрессии и убийств граждан Украины». В числе прочих оснований также указаны съемки в образовательных роликах, посвященных лагерю «Артек» в Крыму, где участвовала Темнова.

Администраторы портала разместили адрес и номер паспорта юной российской актрисы.

Темнова снялась в 13 картинах в жанрах комедия, приключения, детектив.