Россиянина Алекса Кано (Александр Ласкин) задержали в Сингапуре по запросу США. Бизнесмена обвиняют в кибермошенничестве и требуют экстрадиции, сообщает Baza .

Кано с 2014 года издает журнал «Русский Сингапур», а также является руководителем компаний Zapad Invest, Ural Asia Pte и Gazbank. В том числе он входил в совет директоров Сингапурской ассоциации медиа-издателей.

Неприятности в его семье начались в прошлом году. Супруга Кано попала под преследование по делу о фальсификации трудовых документов. После этого на бизнесмена также посыпались обвинения, а его счета заблокировали.

Ране депутат Европарламента от польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Тобиаш Бохеньский заявил, что украинцу Владимиру Журавлеву, задержанному по делу о подрыве «Северных потоков», нужно устроить побег.

