Российское приграничье могут восстановить строители из КНДР

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Россия может привлечь строителей из КНДР для восстановления приграничья

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин заявил о потенциальном участии северокорейских строителей в восстановлении приграничных регионов России, сообщает ТАСС.

Заявление прозвучало на фоне масштабной программы по восстановлению территорий, которая, по словам Хуснуллина, продлится несколько лет. Власти рассматривают различные варианты привлечения трудовых ресурсов, включая международное сотрудничество.

«Сейчас корейцы ещё хотят подтянуться помогать в этом вопросе… Это ещё большая организационная схема управления», — заявил он журналистам.

Речь идет не только о логистике и размещении иностранных рабочих, но и о необходимости создания специальных правовых механизмов.

При этом конкретные сроки начала сотрудничества с северокорейскими строителями пока не называются.