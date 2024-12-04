Российское посольство: ситуация в Южной Корее нормализовалась

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После отмены военного положения обстановка в Сеуле, других городах и провинциях Южной Кореи нормализовалась, сообщает пресс-служба посольства РФ в стране.

Ранее в государстве ввели, а потом отменили военное положение. Оппозиция потребовала отставки президента Юн Сок Еля под угрозой импичмента.

В диппредставительстве подчеркнули, что сейчас в стране нет угроз массовых беспорядков, опасных для жизни граждан. Объекты транспортной, промышленной и социнфраструктуры работают штатно.

Россиянам посоветовали внимательно следить за развитием событий, а еще воздерживаться от участия в политических массовых мероприятиях.