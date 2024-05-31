Российским морякам отказали в заходе в порты Нидерландов

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Российское рыболовное судно не пустили в Нидерланды из-за подозрений в шпионаже

Российское судно «Беломорье» с грузом рыбы для Евросоюза не пустили в Нидерланды из-за подозрений в шпионаже, пишет РБК .

По данным Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота, 16 мая заход российского судна отменил нидерландский порт Эмсхавен.

При этом на борту были необходимые сертификат на улов и иные необходимые для деятельности предприятия документы.

«Беломорье» отправилось в порт Велсен, «но и там получили отказ», — сообщили в компании-владельце судна.

«Голландские СМИ подняли откровенно русофобскую историю», — считает президент АСРФ Алексей Осинцев.

Он добавил, что власти Нидерландов опасаются неких «специальных операций» со стороны российской стороны.

Ранее сообщалось, что в Голландии готовятся к якобы возможным российским атакам на свои коммуникационные и энергетические объекты в Северном море.