Власти Нидерландов задумались о сохранности своих морских коммуникаций

Нидерланды готовятся в возможным атакам на свои объекты в Северном море

Нидерланды готовятся к якобы возможным российским атакам на свои коммуникационные и энергетические объекты в Северном море, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NOS.

Власти страны разрабатывают стратегию противодействия неким угрозам, указывает издание со ссылкой на прошедшие дебаты.

При этом технические подробности и сроки работ не раскрываются из-за соображений секретности, сказано в материале.

Отмечается, что Нидерланды повысили наблюдение за судами в Северном море и активизировали деятельность своих спецслужб.

Ранее голландские службы разведки заявляли, что газопроводы, электрические кабели и интернет-кабели в Северном море якобы могут стать объектами диверсий со стороны Москвы.