Российский постпред в Вене раскритиковал идею миротворцев на Украине
Ульянов: Россия выступает против европейских миротворцев на Украине
Россия выступает против европейских миротворцев на Украине, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ульянов назвал «сомнительной» идею отправки миротворческого корпуса стран Европы на Украину.
«Во-первых, Европейский союз не беспристрастен. Во-вторых, Россия категорически против», — написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Ранее с идеей отправки миротворцев на Украину выступил президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
По плану политиков, сначала необходимо прекратить огонь, а потом ввести миротворческие силы.