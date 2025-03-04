Российский постпред в Вене раскритиковал идею миротворцев на Украине

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Ульянов: Россия выступает против европейских миротворцев на Украине

Россия выступает против европейских миротворцев на Украине, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ульянов назвал «сомнительной» идею отправки миротворческого корпуса стран Европы на Украину.

«Во-первых, Европейский союз не беспристрастен. Во-вторых, Россия категорически против», — написал Ульянов в своем Telegram-канале.

Ранее с идеей отправки миротворцев на Украину выступил президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По плану политиков, сначала необходимо прекратить огонь, а потом ввести миротворческие силы.