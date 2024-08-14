Российский парусник не пустили на морской фестиваль во Франции

сегодня в 23:31

Власти французского Гранвиля отказали в заходе российского фрегата «Штандарт» в городской порт, пишет РБК .

«Вследствие решения префектуры все мероприятия с участием корабля, предусмотренные в рамках фестиваля, отменены», — сообщает La Manche Libre со ссылкой на документ мэрии.

Власти города ссылаются на санкции Евросоюза против «копий исторических судов под российским флагом».

«Штандарт» построен по проекту исторического фрегата времен Петра I.

Ранее судно долгое время оставалось без запасов воды и провизии.