Российский дипломат сравнил американскую делегацию в ООН с наперсточниками

Представитель России при ООН Полянский уличил коллегу из США во лжи

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский счел дезинформацией заявления коллеги из США Роберта Вуда по ситуации в Газе, пишет РИА Новости .

В среду в СБ ООН представитель США Роберт Вуд заявил, что Москва и Пекин заблокировали проект американской резолюции США, в которой не содержалось требования немедленно прекратить огонь в секторе Газа.

Дмитрий Полянский назвал заявление «беспардонной дезинформацией» со стороны США.

«Это уже не первый раз, когда американская делегация как наперсточник пытается ввести международную общественность в заблуждение», — сказал дипломат, указав на ранее принятую резолюцию о прекращении огня.

Полянский подчеркнул, что таким образом именно Вашингтон стал прямым соучастником убийства более 200 гуманитарных специалистов и почти 34000 палестинцев в Газе.