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Российский дипломат сравнил американскую делегацию в ООН с наперсточниками

Представитель России при ООН Полянский уличил коллегу из США во лжи
Политика

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский счел дезинформацией заявления коллеги из США Роберта Вуда по ситуации в Газе, пишет РИА Новости.

В среду в СБ ООН представитель США Роберт Вуд заявил, что Москва и Пекин заблокировали проект американской резолюции США, в которой не содержалось требования немедленно прекратить огонь в секторе Газа.

Дмитрий Полянский назвал заявление «беспардонной дезинформацией» со стороны США.

«Это уже не первый раз, когда американская делегация как наперсточник пытается ввести международную общественность в заблуждение», — сказал дипломат, указав на ранее принятую резолюцию о прекращении огня.

Полянский подчеркнул, что таким образом именно Вашингтон стал прямым соучастником убийства более 200 гуманитарных специалистов и почти 34000 палестинцев в Газе.