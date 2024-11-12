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Российские войска прорвали последнюю линию обороны ВСУ к востоку от Курахова

Вооруженные силы России прорвали последнюю линию обороны к востоку от Курахова и продвинулась более чем на 1 200 метров вглубь города, сообщает интернет-газета «Страна» в Telegram-канале .

По словам военного обозревателя Bild Юлиана Репке, российская армия контролирует около 15% территории Курахова.

Украинские военные также сообщали, что ВС РФ вошли в Курахово с восточной стороны.

Ранее подразделение 79-й бригады ВСУ оказалось в российском окружении в кураховском направлении ДНР. После того как ВС РФ нанесли по позициям противника поражение, украинские военные приняли решение сдаться в плен полным составом.