Российские войска подходят к Купянску

сегодня в 17:07

Харьковские власти заявили о приближении ВС РФ к Купянску

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВС РФ приближаются к Купянску. По его словам, армия России также улучшила позиции на купянском направлении, сообщает РИА Новости .

Руководитель администрации добавил, что на купянском направлении идет «упорная и тяжелая работа».

«Мы приближаемся к Купянску», — сказал Ганчев.

22 октября Ганчев заявлял, что у российских сил есть перевес на купянском участке фронта. По его словам, украинские войска пытались подтягивать резервы, однако ВС РФ наносили ощутимые удары по пунктам временной дислокации и военной инфраструктуре противника.

Тем временем российские военные взяли под контроль населенные пункты Горняк, Катериновку, Доброволье и Селидово в ДНР.