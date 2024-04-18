Российские военные сорвали ночную ротацию пехоты ВСУ в Запорожской области

Как стало известно, расчет 122-мм гаубицы Д-30 Крымских десантников уничтожил пехоту украинской армии, которая двигалась в сторону передовых позиций в районе Вербового. Огонь корректировался разведчиками с помощью БпЛА.

В ходе совместной боевой работы российских разведчиков и артиллеристов были уничтожены отделения украинских военнослужащих.

Ранее российские экипажи Су-34 нанесли очередной удар по украинским позициям на южно-донецком направлении. Удар российские экипажи смогли нанести с помощью фугасных авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции.