сегодня в 14:29

Российские военные отразили семь контратак в Харьковской области

Российским бойцам удалось отразить семь контратак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты и 416-го стрелкового украинского батальона в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинская армия потеряла 255 бойцов и девять авто. Также ВС РФ уничтожили 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация» и две станции контрбатарейной борьбы.

Также российской армия поразила живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Гоптовка, Радянское и Тихое. Они распложены в Харьковской области.

Ранее средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 в зоне спецоперации.