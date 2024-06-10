Средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 в зоне спецоперации

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Также за сутки были перехвачены противокорабельная ракета «Нептун», 2 американские противорадиолокационные ракеты HARM, 4 управляемые авиабомбы — Hammer и JDAM, 7 реактивных снарядов от HIMARS и «Урагана», 51 беспилотник.

Авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ ликвидировали командный пункт украинской бригады тактической авиации и полевой артиллерийский склад. Еще удары были нанесены по пунктам временной дислокации иностранных наемников, скоплениям солдат и военной техники ВСУ в 147 районах проведения СВО.

Всего украинская армия потеряла 611 самолетов, 276 вертолетов, 25 514 дронов, 528 ЗРК, 16 308 танков и других боевых бронированных машин, 1 331 боевую машину РСЗО, 10 302 орудия полевой артиллерии и минометов, 22 413 единиц специальной военной автотехники.