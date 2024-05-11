Российские военнослужащие наступают на Волчанск в Харьковской области

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Mash: ВС РФ с трех направлений наступают на Волчанск в Харьковской области

Бойцы Вооруженных сил РФ с трех направлений начали наступление на город Волчанск в Харьковской области. Украинские боевики вынуждены отступать через населенные пункты Старый Салтов и Белый Колодезь, сообщает Mash .

Для раздробления ВСУ и осложнения переброски живой силы и боевой техники противника российские военнослужащие отрубают коммуникацию и разрушают мосты, в том числе и через реку Северский Донец.

В селе Борщевая ВС РФ ликвидировали редкую и новую самоходную артиллерийскую установку «Богдан», которых у киевского режима осталось лишь 3 штуки.

Из-за успешного продвижения российской армии западные союзники Киева активно поставляют французские самоходные артустановки Caesar, по которым оперативно отрабатывает российская артиллерия. Приоритетом стали места скопления западных поставок вооружения.

При этом основные силы ВСУ продолжают оставаться в районе Часова Яра, Курахово и на авдеевском направлении специальной военной операции.

Ранее российские подразделения освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.