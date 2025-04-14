«Российские нарративы побеждают»: Зеленский сделал неожиданное заявление о США

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты находятся под полным информационным влиянием со стороны России, пишет РИА Новости со ссылкой на CBS.

«Честно говоря, мне кажется, что российские нарративы информационно побеждают в Соединенных Штатах Америки», — сказал Зеленский.

Украинский лидер считает, что Вашингтон начал поддерживать «теплой тональности» диалог с Москвой, но эта ситуация негативно отражается на Киеве. Зеленский также не постеснялся и обвинил США в консолидированной позиции по Украине.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что телеканал CBS нужно лишить лицензии. Это произошло сразу после того, как в эфире показали интервью с Зеленским. Трамп напомнил, что телеканал уже попадал в скандал, когда показал интервью экс-кандидата в президенты США Камалы Харрис перед выборами в 2024-м с корректировками и отказался публиковать полную версию.