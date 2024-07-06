Экипажи Северного флота России приняли участие в параде в Венесуэле

Экипажи Северного флота России приняли участие в параде в Венесуэле в честь Дня независимости страны, пишет газета « Известия ».

Венесуэла в эти дни отмечает 213-ю годовщину независимости государства.

Президент Николас Мадуро лично приветствовал российских моряков, указывает российское издание в своем Telegram-канале.

Российские моряки прошли маршем по Каракасу вместе с более чем 15 000 военнослужащих Боливарианских национальных вооруженных сил.

Ранее кубинский президент Мигель Диас-Канель побывал на российских кораблях во время их визита на остров.