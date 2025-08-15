Российские ледоколы для США: Путин и Трамп могут обсудить газовую сделку
Reuters: США рассматривают сотрудничество с Россией в Арктике
Американские власти изучают возможность привлечения российских ледоколов для освоения газовых месторождений на Аляске, сообщает РБК.
Как выяснило агентство Reuters, этот вопрос может стать темой переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время их встречи в Анкоридже.
По данным источников, Вашингтон заинтересован в российских атомных ледоколах — у США нет собственного флота такой мощности, необходимого для работы в арктических условиях.
Переговоры проходят в закрытом режиме для прессы. Ранее главы государств встретились на аэродроме Анкориджа.