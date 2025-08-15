Кадры рукопожатия лидеров России и США облетели ведущие издания планеты

сегодня в 22:40

Первые полосы газет и эфиры ТВ посвящены встрече Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже стала главным информационным поводом для мировых СМИ.

Ключевые кадры — прибытие бортов, рукопожатие лидеров и их совместный отъезд на переговоры — сегодня украшают первые полосы авторитетных изданий.

Американские Washington Post и New York Times, британские Times и Telegraph, немецкая Zeit и испанская El País выделяют политическую значимость саммита, анализируют возможные последствия диалога и отмечают необычный выбор места встречи.

Телевизионные каналы CNN и CBS также ведут прямые включения с Аляски.

Ранее главы государств встретились, пожали друг другу руки и отправились вместе на одном автомобиле на переговоры.