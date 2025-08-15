Лидеры России и США вместе покинули аэропорт Анкориджа

сегодня в 22:21

Путин и Трамп отправились на переговоры в одном автомобиле

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп после краткой беседы на летном поле аэропорта Анкориджа сели в один автомобиль, чтобы отправиться к месту проведения переговоров, сообщает РИА Новости .

Ранее резиденты практически одновременно вышли из своих самолетов, обменялись рукопожатием и после короткого разговора заняли места в машине американского лидера.

Ожидается, что в ходе саммита будут затронуты ключевые вопросы двусторонних отношений, включая стратегическую стабильность и международную безопасность.