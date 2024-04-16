Костромские десантники поразили скопление украинских военнослужащих и боевой техники в районе Часова Яра из РСЗО «Град», рассказали в Минобороны .

«С получением боевой задачи на уничтожение обнаруженного скопления живой силы ВСУ, а также командного пункта в одном из ангаров в промышленной зоне населенного пункта Часов Яр расчет РСЗО „Град“ выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам», — рассказали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что потери киевских боевиков в указанном районе достигли взвода.

Ранее наемник ВСУ из Чехии рассказал, что украинцы начинают ослабевать после двух лет ведения боевых действий на передовой. Он также отметил, что армия страны сегодня испытывает дефицит снарядов, который только растет.