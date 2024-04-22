сегодня в 19:23

Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ на подступах к Часову Яру

Десантники из Бурятии и Забайкалья захватили четырех украинских военнопленных и заняли опорный пункт ВСУ на подступах к Часову Яру в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Российские подразделения ВДВ на БМД-2 и танках Т-80 атаковали опорный пункт ВСУ на подступах к Часову Яру. Затем штурмовые группы забайкальских десантников сломили сопротивление оставшихся украинских боевиков и заняли опорный пункт.

Во время зачистки российские военные взяли в плен 4 бойцов ВСУ, отказавшиеся сложить оружие, были ликвидированы.

Ранее командир батальона БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко, назвал потерю Часова Яра серьезным сдвигом в ситуации для Украины.