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CNN: ВСУ назвали потерю Часова Яра серьезным сдвигом в ситуации для Украины

Потеря Часова Яра на донецком направлении специальной военной операции может обернуться серьезным сдвигом в ситуации для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает RT .

Как сообщает американский телеканал CNN, на сегодняшний день на линии боевого соприкосновения положение ВСУ «мрачнее, чем когда-либо с начала вооруженного конфликта».

По словам командира батальона БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрия Федоренко, бойцы российской армии, взяв Часов Яр, установят огневой контроль над Константиновкой и Краматорском.

Ранее российские расчеты САУ «Гвоздика» нанесли точный удар и лишили ВСУ опорного пункта на донецком направлении СВО.