Российские артиллеристы лишили ВСУ опорного пункта на Донецком направлении
ВС РФ с помощью БпЛА нашли и уничтожили опорный пункт ВСУ под Донецком
Фото - © Работа самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гвоздика"/РИА Новости
Расчеты САУ «Гвоздика» 1-го армейского корпуса нанесли точный удар по замаскированному опорному пункту украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
Разведчики с помощью беспилотников нашли замаскированный опорный пункт Украины и передали его координаты артиллеристам. Военные сразу же нанесли прицельный удар и уничтожили вражеский объект.
После точного поражения опорного пункта ВСУ, российскую технику оперативно замаскировали и продолжили боевое дежурство на Донецком направлении.
Ранее ВС РФ испортила планы ВСУ. Российская армия помешала противнику проникнуть на приграничную территорию нашей страны.