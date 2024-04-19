сегодня в 13:39

ВС РФ с помощью БпЛА нашли и уничтожили опорный пункт ВСУ под Донецком

Расчеты САУ «Гвоздика» 1-го армейского корпуса нанесли точный удар по замаскированному опорному пункту украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

Разведчики с помощью беспилотников нашли замаскированный опорный пункт Украины и передали его координаты артиллеристам. Военные сразу же нанесли прицельный удар и уничтожили вражеский объект.

После точного поражения опорного пункта ВСУ, российскую технику оперативно замаскировали и продолжили боевое дежурство на Донецком направлении.

Ранее ВС РФ испортила планы ВСУ. Российская армия помешала противнику проникнуть на приграничную территорию нашей страны.