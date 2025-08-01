Российские депутаты ответили на угрозы Трампа подлодками

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова выразила удивление заявлением Дональда Трампа о переброске двух атомных подводных лодок, сообщает РБК .

«Удивляюсь Трампу каждый раз», — сказала она, отметив противоречивость позиции США, которые с одной стороны говорят о переговорах, а с другой — продолжают военные поставки Украине.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что Россия готова дать адекватный ответ на любые угрозы. «Политическое руководство нашей страны имеет все необходимые возможности для реагирования», — подчеркнул он, добавив, что Вооруженные силы РФ отрабатывают различные сценарии.

Депутат Ярослав Нилов призвал к осторожности в публичных заявлениях, подчеркнув, что комментарии по таким вопросам должны давать только профессионалы. Его коллега Михаил Матвеев отметил, что хотя Трамп склонен к резким действиям, важно сохранять возможность диалога между двумя ядерными державами.

Поводом для заявления Трампа стали высказывания заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который в ответ на критику американского президента напомнил о системе «Периметр» — советской разработке времен холодной войны, обеспечивающей гарантированный ответный ядерный удар.