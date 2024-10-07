Российская разведка завербовала «крота» среди ирландских депутатов

Сотрудники разведки РФ завербовали депутата ирландского парламента. Он был «кротом», сообщает РБК со ссылкой на The Sunday Times и Politico.

Депутата якобы завербовали в 2019 году. Он должен был помочь разжечь конфликт между Великобританией и Ирландией в момент выхода Соединенного Королевства из ЕС.

По заявлению The Sunday Times, российская сторона «хотела» выйти на связь с нелегальными вооруженными формированиями в Северной Ирландии. Однако у парламентария не было знакомств среди этих группировок.

У ирландского депутата якобы был псевдоним Кобальт, отмечают в Politico. Его не задержали, поскольку сотрудникам правоохранительных органов не удалось установить факт передачи секретных документов России. Также не найдены следы того, что РФ переводила ему деньги.

Ранее в Молдавии бывшего начальника генерального штаба обвинили в шпионаже в пользу России. Он получил статус обвиняемого, в том числе в государственной измене.