Россия выдвинула условия на время перемирия с Украиной

На время перемирия в зоне СВО украинские власти должны остановить всеобщую мобилизацию в стране, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Он также подчеркнул, что во время перемирия Запад не должен поставлять оружие в армию Украины, сообщает ТАСС .

Дипломат добавил, что Москва «в принципиальном плане» готова рассмотреть вариант установления режима прекращения огня на Украине, однако ждет и встречных шагов со стороны Киева. По словам Небензи, сейчас Украина стоит перед выбором: либо мир по итогам переговоров, либо неминуемое поражение на поле боя.

«До тех пор, пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре на нашей территории, мы будем продолжать нашу специальную военную операцию и уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом киевского режима», — добавил постоянный представитель России при ООН.

Ожидается, что новый раунд российско-украинских переговоров пройдет 2 июня в Стамбуле. В пятницу, 30 мая, в Кремле заявляли, что делегация России уже отправляется к месту проведения консультаций с Украиной. Киев официально пока не подтверждал своего участия в стамбульских переговорах 2 июня.