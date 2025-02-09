Россия выбрала кандидата на должность посла в США

Захарова: Россия определилась с будущим послом в США, агреман Вашингтон не дал

Россия выбрала кандидата на должность посла в Соединенных Штатах. При этом Вашингтон пока не предоставил агреман, рассказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

До этого заместитель главы министерства иностранных дел Сергей Рябков говорил, что разводить суету вокруг выдачи агремана новому послу РФ в США не нужно. Такой шаг контрпродуктивный.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров во время передачи «60 минут» говорил, что Соединенные Штаты позитивно отнеслись к кандидатуре посла России в Вашингтоне. В СМИ появлялась информация о том, что, скорее всего, должность получит директор департамента Северной Америки МИД, экс-посол в Канаде Александр Дарчиев.

Прошлый представитель РФ в США Анатолий Антонов ушел с поста в октябре 2024 года. Длительность его командировки завершилась.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов получил должность советника президента-председателя банка ВТБ. Ему предстоит развивать контакты компании с дружественными государствами.