сегодня в 15:31

Россия в качестве ответной меры ограничит доступ к веб-ресурсам 15 СМИ из ЕС

Россия в качестве ответных мер на санкции Евросоюза против российских СМИ ограничит доступ к 15 европейским веб-ресурсам, сообщается на сайте МИД РФ.

«Ответственность за подобное развитие событий полностью лежит на Евросоюзе и поддержавших неправомочные решения странах-участницах блока», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, решение стало ответом на ограничительные меры, введенные ЕС в отношении восьми российских СМИ и информационных каналов: Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, News Front, Rubaltic, South Front, Фонд стратегической культуры и ФГБУ РИЦ «Красная звезда».

В министерстве добавили, что российская сторона пересмотрит решение в отношении европейских СМИ, если Брюссель снимет ограничения с отечественных изданий и информканалов.

Ранее в Брюсселе завершился саммит ЕС, на котором страны-участницы не смогли договориться о введении 18-го пакета антироссийских санкций. Решающее вето наложил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. При этом все 27 стран ЕС согласились продлить действующие санкции еще на 6 месяцев.