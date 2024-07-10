Россия уничтожает на Украине западного оружия больше, чем производит НАТО

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Запад не успевает производить вооружения для Киева

Западные военные заводы не успевает производить вооружения для Киева, пишет RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

Требования ВСУ не могут быть удовлетворены США и союзниками, указывает издание.

Военным мощностям стран альянса и партнеров НАТО не хватает ресурсов, логистических возможностей и рабочих рук.

Для увеличения производства американских ПТУР Javelin вдвое потребуется четыре, а не два года, как планировалось ранее, утверждает автор публикации.

Ранее на саммите НАТО Украине пообещали системы ПВО на сумму миллиард долларов.