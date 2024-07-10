НАТО поставит Украине Patriot и иные системы ПВО
НАТО потратит на ПВО для Украины более миллиарда долларов
НАТО потратит на обновление систем ПВО для Украины более миллиарда долларов, пишет РИА Новости.
Украина получит от Запада американские комплексы Patriot, немецкие, итальянские, норвежские системы, указано в совместном заявлении США и союзников на саммите НАТО.
«США и их союзники обязуются выделить более $1 млрд на укрепление систем ПВО Украины», — сообщается в принятом документе.
Речь идет, в частности, о системах NASAMS, HAWK, IRIS и Gepard.
Ранее сообщалось, что Вашингтон опубликовал намерение поставить Киеву пять дополнительных стратегических систем ПВО.