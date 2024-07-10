НАТО поставит Украине Patriot и иные системы ПВО

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НАТО потратит на ПВО для Украины более миллиарда долларов

НАТО потратит на обновление систем ПВО для Украины более миллиарда долларов, пишет РИА Новости .

Украина получит от Запада американские комплексы Patriot, немецкие, итальянские, норвежские системы, указано в совместном заявлении США и союзников на саммите НАТО.

«США и их союзники обязуются выделить более $1 млрд на укрепление систем ПВО Украины», — сообщается в принятом документе.

Речь идет, в частности, о системах NASAMS, HAWK, IRIS и Gepard.

Ранее сообщалось, что Вашингтон опубликовал намерение поставить Киеву пять дополнительных стратегических систем ПВО.