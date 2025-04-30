Москва готова обсудить с Вашингтоном американское присутствие на Запорожской АЭС в рамках урегулирования кризиса на Украине, заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Ранее российские власти заявляли, что не получали от Белого дома предложений о дальнейшей судьбе ЗАЭС, сообщает «Интерфакс» .

«В случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это с американской стороной», — ответил Лихачев на вопрос, готова ли РФ обсудить с США их присутствие на ЗАЭС.

28 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон не предлагал Москве подумать над возможным управлением ЗАЭС вместе с США и Украиной.

«Нет, мы не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации „Росатом“, под наблюдением персонала МАГАТЭ», — говорил глава российской дипломатии.

Ранее в Госдуме заявляли, что Россия «никому не отдаст» контроль над Запорожской АЭС.