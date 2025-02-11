Россия согласилась на переговоры с США по контролю над вооружениями

Полянский: Россия готова на переговоры с США по контролю над вооружениями

Россия готова к полноценным переговорам с США по контролю над вооружениями, причем во время них должны уделить внимание озабоченностям Москвы. Контроль за вооружением является одним из ключевых проблемных вопросов, заявил ТАСС первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский

«Тематика контроля за вооружениями — одна из самых острых проблем, возникшая, кстати сказать, в результате многолетнего последовательного разрушения американцами имевшейся соответствующей договорно-правовой базы», — сказал дипломат.

Россия никогда не противилась таких переговоров, добавили в постпредстве. По словам Полянского, соответствующие контакты должны касаться «всего комплекса» российско-американских отношений. Их дипломат оценил как находящиеся, «мягко говоря, не в лучшем состоянии».

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что проводил переговоры с главой России Владимиром Путиным. Американский лидер не стал уточнять, сколько раз после инаугурации уже беседовал с российским коллегой.